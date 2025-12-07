В Китае нашли следы динозавров возрастом около 200 млн лет

В Китае на скале в провинции Сычуань палеонтологи обнаружили следы динозавров, возраст которых составляет около 200 миллионов лет. Об этом сообщила газета China Daily .

Первоначально о находке рассказал один из туристов. Подлинность отпечатков вымерших животных подтвердила исследовательская группа во главе с доцентом Китайского университета геологических наук Син Лида. Ученые определили более 20 следов как минимум четырех видов динозавров, включая тероподов разных размеров.

«Что делает это место особенно ценным, так это то, что в четырех слоях сохранились следы, свидетельствующие о том, что динозавры жили здесь в течение длительного периода», — отметил доцент.

Также исследователи обнаружили фрагменты окаменевшей древесины, в том числе поваленные стволы и сохранившиеся пни. Это позволило получить новую информацию об экосистеме, существовавшей сотни миллионов лет назад.

Ранее в Греции археологи нашли могилу древней правительницы с перевернутой короной.