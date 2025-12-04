Греческие археологи нашли могилу древней правительницы с перевернутой короной

Ученые раскопали в центральной части Греции уникальное захоронение женщины из высшего сословия периода VII века до нашей эры. Женщина была погребена в необычной позе: ее царская бронзовая корона оказалась надета задом наперед. Специалисты считают, это могло означать потерю власти или поражение в политических играх своего времени, сообщил MIR24.TV со ссылкой на Live Science.

Рядом находились останки юной девочки возрастом около четырех лет, которую похоронили с подобной короной. Вместе с телами нашли украшения, включая бусы из кости и слоновой кости, серебряные кольца и металлические сережки.

Всего поблизости найдено около 40 древних гробниц, относящихся к эпохе VIII—IV веков до нашей эры. Находка позволяет лучше понять обычаи и иерархии той эпохи и проливает свет на политическую ситуацию середины VII века до нашей эры. Открытие сделано в ходе строительства неподалеку от города Ламия, расположенного в регионе Фтиотида.