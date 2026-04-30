Arkeonews: археологи нашли затонувший корабль XVI века у берегов Испании

У побережья Испании, в заливе Кадиса, археологи обнаружили затонувший корабль XVI века. Им оказался генуэзский торговый корабль «Сан-Джорджо э Сант-Эльмо Буонавентура», который затонул в 1587 году во время рейда Фрэнсиса Дрейка, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Arkeonews.

Благодаря донным отложениям, части судна и его груз сохранились в хорошем состоянии. Среди находок — кошениль, редкий красный краситель из Америки, который в XVI веке стоил дороже золота и серебра. Его перевозили в тканевых мешках, помещенных внутрь бочек из балтийского дуба.

Также обнаружены керамика с оливками, ящики с имбирем и древесина гваякового дерева. Найден и человеческий останки, включая череп женщины в возрасте 25–35 лет с травмой головы, полученной незадолго до крушения.

Исследователи считают, что эта находка позволяет лучше понять торговлю и военные события XVI века, а также роль морских путей в мировой экономике того времени и противостояние между Англией и Испанией.