В Кабардино-Балкарии нашли способ уменьшить выбросы агросектора без потери урожая

В Кабардино-Балкарском государственном университете имени Бербекова разработали методику сокращения вредных выбросов от сельского хозяйства. Об этом ТАСС сообщили в учебном заведении.

На агропромышленное производство приходится четверть всех выбросов на планете. А сочетание органических удобрений с минеральными позволяет уменьшить негативное воздействие на природу и при этом сохранить урожайность.

Полностью отказаться от синтетических удобрений нельзя, так как они дают около 40% прироста урожая. В университете отметили, что органическое земледелие в России занимает только 1,2%.

«Выход видим в модернизации современного агропроизводства за счет внедрения углеродонакопительных технологий», — рассказал старший научный сотрудник центра декарбонизации АПК КБГУ Амиран Занилов.

Он пояснил, что исследования этой методики проводились на озимой пшенице в селе Опытное Терского района. Выяснилось, что если сочетать органику с минеральными удобрениями, то на фоне роста урожайности сохраняется органическое вещество в почве, а в некоторых случаях происходит его накопление.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия остается одной из немногих стран, способных обеспечить предложение удобрений на мировом рынке, в то время как он продолжает расти.