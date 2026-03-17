В Индии создали радиационно-стойкий цемент для безопасных АЭС
Индийские ученые разработали инновационный метод создания более долговечного и прочного цементного раствора, который может эффективно блокировать излучения атомных станций. Подробности сообщили на сайте «Новая наука».
Разработкой занимались ученые из Индийского технологического института Гувахати. Команда ученых под руководством профессора Хришикеша Шармы из департамента гражданского строительства вместо поиска абсолютно новых материалов решила усовершенствовать основной строительный материал — цемент.
Новый раствор выполняет одновременно две функции: как структурный элемент и радиационная защита. Ученые добавили в него микрочастицы оксидов бора, свинца, висмута и вольфрама. Разработанный цементный раствор может значительно повысить структурную целостность материала, а также радиационную защиту.
