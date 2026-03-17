В Индии создали радиационно-стойкий цемент для безопасных АЭС

Индийские ученые разработали инновационный метод создания более долговечного и прочного цементного раствора, который может эффективно блокировать излучения атомных станций. Подробности сообщили на сайте «Новая наука» .

Разработкой занимались ученые из Индийского технологического института Гувахати. Команда ученых под руководством профессора Хришикеша Шармы из департамента гражданского строительства вместо поиска абсолютно новых материалов решила усовершенствовать основной строительный материал — цемент.

Новый раствор выполняет одновременно две функции: как структурный элемент и радиационная защита. Ученые добавили в него микрочастицы оксидов бора, свинца, висмута и вольфрама. Разработанный цементный раствор может значительно повысить структурную целостность материала, а также радиационную защиту.

