Промышленную пыль начнут перерабатывать в Саратовской области

Планируют ежегодно перерабатывать более 100 тысяч тонн отходов и получать до 30 тысяч тонн продукта. Вельц-оксид цинка применяют в медицине и косметологии — как антисептический и защитный компонент в кремах, мазях и присыпках, в легкой и тяжелой промышленности — как наполнитель и краситель для резины, полимеров, бумаги и лакокрасочной продукции. В радиоэлектронике на его основе производят варисторы, люминофоры, светодиоды, сенсорные покрытия и лазерные материалы. Кроме того, оксид цинка используют в металлургии при изготовлении электрокабеля, а в стоматологии и хирургии — в составе абразивов, цементов и резинотехнических изделий.

«Реализация проекта позволит существенно снизить объем промышленных отходов в регионе и станет примером комплексного внедрения принципов циркулярной экономики в металлургической отрасли, — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Переработка сталеплавильной пыли в востребованный промышленный продукт снижает нагрузку на полигоны и повышает долю вторичных ресурсов в промышленном цикле».

Завод ООО «Экоцинк» расположен в особой экономической зоне «Исток» и соответствует принципам наилучших доступных технологий. Проект развивается при участии Российского экологического оператора в рамках отраслевой правительственной программы по вовлечению отходов производства в хозяйственный оборот «Экономика замкнутого цикла».