В безднах океана нашли десятки существ, которых никогда не видел человек

Ученые обнаружили 38 ранее неизвестных видов морских организмов в глубинах океана у берегов Японии. Об этом сообщили участники международной научной экспедиции на официальном сайте организации.

Работы велись с борта научного судна Yokosuka. Для исследований ученые использовали пилотируемый глубоководный аппарат Shinkai 6500, который позволил погружаться на значительные глубины. За время экспедиции исследователи подняли со дна океана более 528 образцов различных морских организмов.

Одно из самых необычных открытий связано со стеклянной губкой — глубоководным организмом, скелет которого состоит из кремнезема, похожего на стекло. Внутри такой губки ученые обнаружили два ранее неизвестных вида многощетинковых червей. Они получили названия Dalhousiella yabukii и Leocratides watanabeae. Оба вида приспособились жить внутри тела губки.

Сама губка также может оказаться новым видом, который еще не получил научного названия. Подобные губки формируют сложный каркас из кремниевых игл, напоминающий ажурную стеклянную конструкцию. Этот «скелет» защищает организм от хищников и может сохраняться даже после гибели самой губки.

Среди найденных организмов оказались 33 вида моллюсков, 23 вида кольчатых червей, 11 видов членистоногих, пять видов немертин, четыре вида иглокожих, три вида кишечнополостных и один вид мшанок.

Экспедиция принесла результаты и в районе цепи подводных гор Ситийо. Там ученые обнаружили коралловые сообщества, плотные скопления губок, а также пять новых видов галатеид — глубоководных ракообразных, внешне напоминающих небольших омаров.

Всего за время одной экспедиции ученые подтвердили существование 38 новых видов. Еще 28 организмов пока считаются потенциально новыми для науки и ждут официального описания и классификации.

