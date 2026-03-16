«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS удивил ученых необычным маневром

Комета 3I/ATLAS пролетит на минимальном расстоянии от Юпитера в понедельник

В понедельник в 15:20 по московскому времени межзвездная комета 3I/ATLAS максимально сблизится с Юпитером. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Последнее значимое событие в насыщенной жизни кометы 3I/ATLAS — прохождение на минимальном расстоянии около самой крупной планеты Солнечной системы, Юпитера — произойдет сегодня в 15:20 по московскому времени», — заявили в лаборатории.

Специалисты уточнили, что космический объект окажется на расстоянии 53,6 миллиона километров от Юпитера.

Ученые добавили, что догнать комету, летящую со скоростью свыше 65 километров в секунду, невозможно. Однако через несколько столетий, если технологии позволят развивать субсветовую скорость, к ней можно будет отправить исследовательский зонд.

