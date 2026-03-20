В бассейне Волги выявили 10 новых для реки видов рыб

Российские ученые провели масштабное генетическое исследование рыб Волги и ее притоков и выявили новые виды. В ходе работы проанализировали ДНК-штрихкоды 84 видов, что позволило обнаружить 10 ранее не зафиксированных в этом бассейне видов рыб, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

«Из них семь относятся к уже известным, а три — кандидаты в новые для науки виды, которые нуждаются в более тщательном изучении и, возможно, описании», — сообщил руководитель проекта Борис Левин.

В рамках исследования ученые создали крупнейшую базу ДНК-штрихкодов рыб Волжского бассейна. Она охватывает около 85% видов, обитающих в этих водах. Такая база позволяет быстро определять вид рыбы по небольшим образцам тканей или даже по ДНК, содержащейся в воде.

Метод ДНК-штрихкодирования использовался для массовой оценки биоразнообразия впервые. Он основан на анализе определенных участков ДНК, которые совпадают у представителей одного вида и отличаются у разных. Это особенно важно для выявления видов, которые внешне трудно различить.

Полученные данные помогут в экологическом мониторинге, в том числе для отслеживания численности редких и исчезающих видов, а также для выявления чужеродных рыб.

Ученые отмечают, что Волжский бассейн испытывает значительную нагрузку: здесь активно ведется рыболовство, реки регулируются плотинами, а в воду попадают сельскохозяйственные стоки. В таких условиях изучение и сохранение биоразнообразия приобретает особое значение.

Результаты исследования опубликовали в журнале Metabarcoding and Metagenomics. В работе приняли участие специалисты нескольких научных организаций, включая институты РАН и профильные исследовательские центры.

