В Московской области введут ограничения на рыбалку из-за нереста

С приходом весны водные объекты Московской области вступают в период нереста рыб. В связи с этим с 22 марта будут введены ограничения на рыболовство, которые продлятся до 10 июня. Это необходимо, чтобы щука, окунь, судак, плотва, лещ и другие виды могли спокойно воспроизвести потомство.

«Нерест — самый уязвимый этап в жизни рыб. Соблюдая тишину на воде и временный запрет на использование лодок и снастей, мы сохраняем биоразнообразие наших рек и озер. От ответственности каждого из нас зависит, будет ли богатый улов в следующем сезоне», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Первыми под охрану попадают водоемы-охладители Шатурской и Электрогорской ГРЭС, где ограничения начнут действовать с 22 марта и продлятся до 1 июня. На всех остальных рыбохозяйственных водоемах Подмосковья запретный период стартует 1 апреля и завершится 10 июня.

Для любителей рыбной ловли вводятся четкие правила. В указанные сроки разрешена только береговая рыбалка вне нерестовых участков. Допускается использование поплавочных или донных удочек с общим количеством крючков не более двух штук на одного гражданина.

Ознакомиться с полным текстом Правил рыболовства можно в правовой системе «Консультант Плюс», а также на официальном сайте Росрыболовства в разделе «Документы/справочная информация».