В Австралии у летучих мышей нашли новый вирус

Специалисты нашли у летучих мышей в Австралии новый вирус, который получил название Salt Gully. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

Патоген выявили у самых больших представителей рукокрылых — летучих лисиц. Вирус нашли в образце, датируемом 2011 годом.

Это свидетельствует о том, что патоген не передавался другим животным и людям на протяжении более 10 лет. Он имеет сходства с вирусами Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения называет «приоритетными».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых вариантах коронавируса. По ее словам, они не влияют на клиническую картину болезни. Попова уточнила, что к сегодняшнему дню COVID-19 стал сезонным заболеванием, которое чаще всего протекает в легкой форме.