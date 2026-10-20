В академии Буденного запатентовали более 30 разработок для фронта

В Военной академии связи им. С. М. Буденного запатентовали более 30 разработок для фронта. Об этом рассказал корреспондент Zvezdanews .

В академии готовят специалистов с использованием современного оборудования: там собирают антенны направленного типа, устройства для управления беспилотниками, зарядные станции для радиостанций и УКВ-радиостанции собственной разработки. Учебную программу дополнили кафедрой робототехники и искусственного интеллекта, а также изучением кибербезопасности и средств радиоэлектронной борьбы.

Связисты отрабатывают задачи на тактико-специальных учениях, учась действовать при обрыве линии и готовить к работе радиорелейные станции. По словам курсанта Саввы Плугова, телекоммуникационные технологии сейчас наиболее актуальны для изучения.