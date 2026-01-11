Астрономы сообщили о неожиданно сильных полярных сияниях над Россией

Благодаря мощной магнитной буре жители Земли смогли в ночь на 11 января наблюдать в небе полярные сияния. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Пик сияний фиксировался с 1:00 до 3:00 по московскому времени и достиг высшего уровня по шкале интенсивности. В европейской части России и северо-восточных регионах полюбоваться необычным явлением помешала сильная облачность.

Возможность для наблюдения была у жителей Кемеровской, Мурманской, Челябинской областей.

«Буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток», — отметили в ИКИ РАН.

Астрономы уточнили, что планета по-прежнему находится внутри облака плазмы, поэтому возможны «афтершоки».

Магнитная буря в ночь на 11 января стала второй в этом году. Первая произошла 3 января. Астроном Сергей Богачев предупредил, что магнитных бурь станет больше из-за резкого увеличения количества корональных дыр.