URA.RU: значительные дозы приема чистотела могут привести к летальному исходу

Летом и в начале осени на природе мы часто сталкиваемся с растениями, которые могут быть опасны для здоровья. Некоторые из них вызывают ожоги, другие — тяжелое отравление при случайном употреблении в пищу. Важно знать такие растения в лицо, чтобы вовремя уберечь себя и своих близких, сообщил URA.RU .

Амброзия полыннолистная выделяет ядовитую пыльцу, способную вызывать аллергические реакции. Даже несколько крупинок пыльцы могут спровоцировать воспаление глаз, слезотечение и затрудненное дыхание. При высокой концентрации пыльцы возможно развитие конъюнктивита.

Борщевик представляет опасность при контакте с кожей. Попадание сока этого растения вызывает сильное воспаление и долго не заживающие ожоги. Для развития ожога достаточно соприкосновения продолжительностью от полутора минут. Поражение может сопровождаться ознобом, головокружением, зудом и головной болью.

Полевой вьюнок содержит токсичное смолистое вещество — конвольвулин. Употребление вьюнка в пищу приводит к жжению в ротовой полости и носоглотке, а также может вызвать боли в животе, диарею и обезвоживание.

Болиголов на первом году жизни образует листья и корень, по виду схожие с петрушкой. В нем присутствует жидкий алкалоид кониин. Употребление болиголова в пищу приводит к параличу различных отделов центральной нервной системы, повышенному артериальному давлению и нарушению дыхания.

Марь белая по внешним признакам напоминает съедобную лебеду, но является ядовитым растением. Ошибочное употребление мари белой вызывает тошноту и рвоту, а также приводит к боли в животе, диарее и обезвоживанию.

Чистотел известен как народное средство для удаления бородавок и мозолей, но при этом он является токсичным растением. В чистотеле содержится ряд алкалоидов, способных при приеме внутрь вызвать рвоту, колики и диарею. Значительные дозы чистотела могут привести к летальному исходу.