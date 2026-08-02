Уникальное сочетание. Ученые изучили состав открытого в России минерала

Открытый в России кольский ашкрофтин сочетает в себе пористые наноскопические трубки и редкие земли, что является уникальной комбинацией. Об этом сообщил РИА «Новости» гендиректор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев.

По его словам, первый ашкрофтин был открыт в Гренландии. Кривовичев сообщил, что новую находку сделали российские ученые в Мурманской области.

«Мы нашли минерал очень похожий и в первый раз, по сути дела, за 100 лет сделали новый химический анализ», — сказал он.

Исследователи выяснили, что кристаллическая структура открытого минерала представляет собой сочетание пористых наноскопических трубок и редких земель. Кривовичев назвал такой состав уникальным.

Новый минерал обнаружили в Хибинском горном массиве. Кольский ашкрофтин намного дороже золота.