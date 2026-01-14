UNIGE: естественный свет поможет улучшить обмен веществ у людей с диабетом второго типа

Исследователи из международной группы установили, что естественный свет положительно влияет на обмен веществ у людей с диабетом второго типа. Это более эффективно по сравнению с воздействием искусственного освещения, сообщили «Известия» со ссылкой на сайт Женевского университета (UNIGE).

Ученые отметили, что у участников эксперимента, находившихся под воздействием естественного света, уровень сахара в крови оставался нормальным дольше в течение дня, а его колебания были меньше.

В исследовании участвовали 13 человек старше 65 лет с диабетом второго типа. Они провели четыре с половиной дня в помещениях с естественным или искусственным освещением. Результаты показали, что у участников, подвергшихся воздействию естественного света, улучшилась регуляция сахара в крови и обмен веществ.

«Большую часть дня мы проводим под искусственным освещением, которое имеет меньшую интенсивность света и более узкий спектр длин волн, чем естественный свет. Естественный свет также более эффективно синхронизирует биологические часы с окружающей средой», — уточнил доцент Маастрихтского университета, руководитель исследования Йорис Хукс.