Умрут все? Землян предупредили о страшных последствиях долголетия

Увеличение продолжительности жизни может негативно сказаться на планете. Об этом руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев заявил на симпозиуме «Создавая будущее». Его процитировал сайт aif.ru.

По его словам, увеличение продолжительности жизни неизбежно приведет к проблеме, связанной с нехваткой пищи. Если попытаться ее решить неаккуратными способами, то под угрозой окажется природа.

В качестве примера Патрушев привел сорт пшеницы ВНИИСБ-50, который показывает высокую урожайность. По мнению политика, массовое использование таких сортов может истощить почву, ведь растения забирают из нее полезные вещества.

Патрушев считает, что перед тем, как серьезно продлевать жизнь человеку, сначала нужно продумать способы, как прокормить растущее население без ущерба для планеты.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее высказался о гипотезе, согласно которой на Земле до появления человека существовали разумные существа.