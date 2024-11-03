Медведев отшутился от вопроса про инопланетян среди людей

Медведев шуткой ответил на вопрос о присутствии инопланетян на Земле

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне на Земле и можно ли их встретить на улице. Он предложил сейчас же провести «некие розыскные работы».

Если выяснится, что под видом кого-то из людей скрывается инопланетянин, отметил Медведев, то придется встать на защиту человечества.

«В этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса, для того чтобы отстоять интересы землян», — сказал Медведев.

Медведев высказался и о гипотезе, согласно которой на Земле до появления человека существовали разумные существа. Он считает, что люди не имеют представления о пяти процентах истории нашей планеты.

Медведев также сообщил о своих музыкальных вкусах. В юности он слушал классический рок, затем перешел на джаз, а став старше, начал интересоваться классической музыкой.

Ранее Медведев предрек кандидату в президенты США Дональду Трампу судьбу 35-го американского президента Джона Кеннеди.