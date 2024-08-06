Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

CGTN: в Сан-Франциско скончался лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

Фото: Unsplash

Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Ученый умер в своем доме в Сан-Франциско.

Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц в 1957 году и стал вторым самым молодым лауреатом — на тот момент ему исполнился 31 год.

Он родился в Шанхае и учился в аспирантуре Чикагского университета. Его руководителем был знаменитый физик Энрико Ферми. За свою жизнь Ли Чжэндао внес значительный вклад в физику частиц, ядерную теорию и статистическую механику. Его «модель Ли» — перенормируемая модель теории поля — сыграла важную роль в решении фундаментальных вопросов квантовой теории поля.

Ранее в Токио на 91 году жизни скончался почетный профессор биохимии Акира Эндо. Он получил известность благодаря открытию вещества «статин».

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