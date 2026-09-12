Умер ведущий конструктор лунной программы и «Энергии-Буран» Владимир Бугров

Скончался инженер-конструктор ОКБ-1, разработчик советской лунной программы и многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров. Об этом сообщила «Российской газете» его жена.

В январе 2026 года Бугрову исполнилось 93 года, тогда он дал одно из последних интервью. Инженера-конструктора не стало 11 сентября.

Бугров в 1956 году окончил МАИ, затем пять лет трудился в команде ОКБ-301 над межконтинентальной крылатой ракетой «Буря» и зенитным ракетным комплексом «Даль». После он перешел в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева.

Инженер-конструктор работал над созданием лунного комплекса, который в перспективе использовался бы в марсианской программе. Вошел в первую группу гражданского отряда космонавтов-инженеров. В свободное от работы время сконструировал дельтаплан «Вымпел-10» и написал книгу о Королеве.