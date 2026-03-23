Умер лауреат Нобелевской премии Джон Бишоп

Лауреат Нобелевской премии Джон Бишоп умер в 90 лет. Об этом американской газете The Washington Post сообщил сын ученого Майкл Бишоп.

По его словам, микробиолог скончался в пятницу, 20 марта, в одной из больниц Сан-Франциско. Причиной смерти стала пневмония.

Джон Бишоп получил Нобелевскую премию за достижения в физиологии и медицине в 1989 году.

Вместе с коллегой Гарольдом Вармусом он доказал, что онкологические заболевания развиваются в результате мутаций онкогенов в изначально здоровых клетках человека.

До этого ученые считали, что рак провоцируется не внутренними факторами, а только внешними, например, вирусами.

Ранее стало известно о смерти историка Александра Авдонина, который был одним из первооткрывателей места захоронения останков семьи императора Николая II.