Историк Авдонин, нашедший останки царской семьи, умер в Екатеринбурге на 95-м году жизни

В Екатеринбурге скончался выдающийся ученый и историк Александр Авдонин. Ему было 94 года. Александр Николаевич был одним из первооткрывателей места захоронения останков семьи императора Николая II. Об этом сайту URA.RU сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, где историк проработал много лет.

Заместитель гендиректора по научной работе музея Светлана Корепанова рассказала, что Александр Авдонин трудился в музее с 1993 года и заведовал залом памяти Романовых. В музее также был создан специальный отдел «Династия Романовых», а Авдонин стал организатором Романовских чтений, которые проводились с 1990-х годов до 2018 года.

Авдонин известен как один из первооткрывателей места сокрытия останков царской семьи в урочище Ганина Яма. Вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым он сделал это открытие в 1979 году и в течение 12 лет хранил тайну. В 1991 году участники поисков официально объединились в Екатеринбургский общественный фонд «Обретение».

По словам коллег, память об Александре Авдонине и его вкладе в изучение истории династии Романовых бережно хранится в фондах Свердловского областного краеведческого музея и в экспозиции «Дом Романовых и Урал». Там ему посвящен отдельный раздел, увековечивающий имя историка.