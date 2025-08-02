Ученый из Гарварда предупредил о летящем на Землю межзвездном объекте

Ученый Леб: летящий на Землю объект может быть инопланетным кораблем

Пролетающий по Солнечной системе межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться инопланетным кораблем. Об этом британской газете Daily Mail сообщил астроном и ученый из Гарварда Ави Леб.

«Он может прийти уничтожить нас или спасти. Лучше быть готовыми ко всем вариантам и убедиться, все ли подобные межзвездные объекты являются камнями», — заявил он.

Леб ведет наблюдение за межзвездным объектом сразу после его первого обнаружения 1 июля. Астроном подсчитал, что период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года 3I/ATLAS может достичь Земли.

Предположительно, размеры космического тела слишком велики, что не похоже на прибывающий из-за пределов Солнечной системы объект.

Астроном Владимир Сурдин отмечал, что 3I/ATLAS движется со скоростью свыше 50 километров в час, ни один современный космический аппарат догнать его не сможет.