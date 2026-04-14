Ученый Виттманн объяснил, почему люди с возрастом ощущают ускорение времени

С возрастом время летит быстрее — это ощущение объяснил ученый Марк Виттманн из Института пограничных областей психологии и психического здоровья. Он установил, что причина не во времени, а в том, как память воспринимает и хранит прожитые события. Его исследование опубликовали в академическом журнале Memory & Cognition .

Ученые отметил, что в детстве дни кажутся длиннее, потому что вокруг ребенка много нового и каждое событие откладывается в памяти. Это дает ощущение насыщенности жизни, этому же способствует активное развитие мозга в раннем возрасте.

С годами новых впечатлений становится меньше, повседневные события не запоминаются. Время как будто «сжимается» и возникает иллюзия, что время «летит».

Исследование Виттманна показало, что после 30 лет мозг хуже фиксирует рутинные события, а яркие моменты сохраняются лучше. Но именно эти повседневные «пробелы» делают прожитые годы менее заметными и более короткими в восприятии.

Чтобы «замедлить» ход времени, ученый рекомендовал чаще пробовать что-то новое, больше общаться и вести активный образ жизни. Также он предостерег от переутомления и перегрузки — это тоже может привести к «ускорению» времени.

Замедлить старение мозга можно, применяя диету MIND. Эта система питания объединяет элементы средиземноморской диеты и диеты DASH, созданной для снижения давления.