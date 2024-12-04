Успешное фиксирование траектории астероида, упавшего на территории Якутии, — уникальный случай. Такое заявление сделал профессор и член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский в беседе с « Известиями ».

Он напомнил, что земные телескопы способны захватывать лишь небольшую часть неба.

«Поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — отметил ученый.

По словам Гроховского, в силу своих малых размеров астероид не представлял опасности для человечества. Обнаружение каких-либо остатков небесного тела в кратере маловероятно, добавил специалист.