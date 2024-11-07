Ученый Панов: опыт с крысой показал, что в будущем ИИ смогут подключить к мозгу человека

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту. Подробнее об эксперименте рассказал генеральный директор российской биотех-лаборатории Neiry Александр Панов в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, работа была направлена на тестирование инвазивной электроники — электродов, имплантируемых в мозг.

«Заодно мы решили, что было бы по меньшей мере весело научить крысу правильно отвечать на вопросы. Мы соединили мозг крысы с ИИ, и появилась возможность устно задавать ей вопросы любого типа. При этом ИИ подсказывал животному, на какую кнопку на клавиатуре нужно нажать», — сообщил эксперт.

Данный опыт, отметил Панов, показал, что в перспективе ИИ смогут подключить и к сознанию человека. Именно поэтому команда собирается начать взаимодействовать с животными, у которых есть сходства с людьми в строении мозга.