Ученый оценил вероятность полного таяния льда в Арктике

Кокорин: есть вероятность, что в сентябре 2027 года в Арктике не будет льда

В сентябре 2027 года с вероятностью 3% может наступить день, когда в Северном ледовитом океане не будет льда. Однако о полном его таянии в Арктике речи не идет, сообщил РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Ученые Гетеборгского университета ранее представили исследование, по которому есть риск полного таяния ледяного покрова в Арктике до 2030 года в связи с изменением погодных условий.

«Они сделали модельную оценку, но сейчас нет речи о том, что Арктика может растаять. Но есть гипотетическое построение, что с вероятностью в 3% в один из дней в сентябре 2027 года в Арктике практически не будет льда», — сказал Кокорин.

Ученый напомнил, что Росгидромет в третьем оценочном докладе об изменениях климата в 2022 году сообщал, что для 2030 годов такую вероятность оценили в 5%.

Ранее ученый Мария Ананичева посоветовала морально подготовиться к полному исчезновению льда в Арктике.