Ученый Ананичева посоветовала морально подготовиться к полному исчезновению льда в Арктике

Старший научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Мария Ананичева назвала полное исчезновение льда в Арктике маловероятным сценарием. Однако ученый посоветовала быть внутренне готовыми к нему, сообщил Life .

По словам эксперта, подобное развитие событий вполне возможно в определенных условиях. Речь идет, например, о риске выбросов парниковых газов в атмосферу.

«Арктика очень влияет на то, что рядом с ней живем мы все. Ее океан сильно влияет на жизнь людей, а самое главное — на экосистемы, на животный и растительный мир, на климат», — заявила специалист.

Ананичева также рассказала, к чему приведет увеличение средней температуры из-за глобального потепления. Среди последствий — рост числа бактерий и вредных насекомых, который негативно повлияет на здоровье людей.