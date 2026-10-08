Ученый НГТУ Диков запатентовал установку с улучшенной системой самоочистки

Ученый Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева Вадим Диков получил патент на саморегулируемую гидроциклонную установку. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Изобретение предназначено для разделения суспензий под действием центробежных сил. Подобное оборудование применяют в химической и пищевой промышленности, а также при очистке сточных вод.

Новая конструкция решает проблему засорения нижнего выходного патрубка. Установка проводит самоочистку без остановки технологического процесса, использования внешних источников энергии и риска загрязнения уже очищенного потока.

На кафедре «Технологическое оборудование и транспортные системы» вуза создали стенд для изучения работы аппарата. По словам разработчика, серийное производство установки возможно при наличии финансирования.