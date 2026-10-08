Ученый НГТУ Диков запатентовал установку с улучшенной системой самоочистки
Ученый Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева Вадим Диков получил патент на саморегулируемую гидроциклонную установку. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Изобретение предназначено для разделения суспензий под действием центробежных сил. Подобное оборудование применяют в химической и пищевой промышленности, а также при очистке сточных вод.
Новая конструкция решает проблему засорения нижнего выходного патрубка. Установка проводит самоочистку без остановки технологического процесса, использования внешних источников энергии и риска загрязнения уже очищенного потока.
На кафедре «Технологическое оборудование и транспортные системы» вуза создали стенд для изучения работы аппарата. По словам разработчика, серийное производство установки возможно при наличии финансирования.