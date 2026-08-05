Ученый Фокин объяснил, почему ИИ пока не может совершать открытия в химии

Искусственный интеллект уже умеет предсказывать молекулы и правильно их собирать, но ему не хватает данных для того, чтобы совершать значимые открытия в области химии. Об этом сообщил российско-американский ученый-химик, специалист в области клик-химии и профессор Университета Южной Калифорнии Валерий Фокин в интервью Наука Mail .

«В нашей области пока еще не хватает натренированного искусственного интеллекта на качественных данных. Сейчас он уже умеет предсказывать молекулы и правильно их собирать. Но сказать, какими свойствами будет обладать эта молекула — станет ли она лекарством или новым материалом, — этого пока нет», привел слова специалиста сайт «Известия».

На научном семинаре в центре биомедицинских технологий LIFT Фокин заявил, что искусственный интеллект не сможет полностью вытеснить ученого даже в обозримой перспективе.

Он также добавил, что приоритеты ведущих мировых корпораций сегодня меняются. Если ранее ключевым направлением было улучшение самих алгоритмов, то теперь акцент смещается на качество экспериментальных данных, используемых для обучения моделей.