Ученых шокировал «корабль пришельцев» 3I/ATLAS. Почему удивили его маневры

В РАН сообщили о сближении кометы 3I/ATLAS с Землей до 300 млн километров

Российские астрофизики из лаборатории РАН сообщили о необычном поведении 3I/ATLAS. В научной среде этот объект получил неофициальный статус вероятного инопланетного зонда и теперь он сближается с Землей на рекордной скорости.

По информации российских астрофизиков, утром 23 ноября дистанция между «космическим странником» и земным шаром сократилась до отметки менее 300 миллионов километров. Ученые фиксируют стремительное сближение: каждые сутки объект отыгрывает у пространства еще около двух миллионов километров.

Согласно расчетам сотрудников РАН, пик сближения придется на 19 декабря текущего года. В этот день 3I/ATLAS окажется на минимальном расстоянии от нас — 269 миллионов километров.

После прохождения этой точки, известной как перигей, начнется обратный процесс: комета устремится прочь от Солнца и навсегда покинет пределы нашей звездной системы.

Повышенное внимание к этому объекту связано с гипотезами о его искусственном происхождении. Ранее профессор Гарварда Ави Леб указывал на аномальное изменение курса кометы, что дало ему основания не исключать версию о том, что 3I/ATLAS может являться управляемым инопланетным кораблем.