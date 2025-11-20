«Царь-протуберанец» оторвался от Солнца ночью

ИКИ РАН: протуберанец размером в 80 раз выше диаметра Земли оторвался от Солнца

В ночь на 20 ноября от северного полюса Солнца оторвался превосходящий Землю по размерам в 80 раз гигантский протуберанец. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«В момент отрыва от Солнца размер плазменного образования превысил миллион километров, что больше диаметра Земли в 80 раз», — заявили в ИКИ РАН.

Ученые добавили, что источник этих процессов на светиле расположен на обратной стороне и недоступен для наблюдения. Три дня назад Солнце выбросило из той же области крупное облако плазмы.

«Не исключено, что оба события имеют общий источник активности и связаны с тем же центром 4274, который ранее произвел две самых крупных вспышки года — X5.1 и X4.0. Сейчас он находится на невидимой солнечной стороне», — заключили в ИКИ РАН.

