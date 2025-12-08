Ученые зарегистрировали мощнейшую вспышку на Солнце

Астрономы зафиксировали на Солнце вспышку высшего класса Х. Она является одной из самых сильных в современной классификации, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышка произошла утром 8 декабря и продлилась 15 минут. Явлению присвоили балл Х2.1. Ночью на Солнце также произошли две более слабые, но значительные вспышки класса М.

Выброс энергии класса X зарегистрировали в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298

«Как правило, такие короткие взрывы не приводят к выбросам плазмы, являющимся основным способом ударного воздействия на Землю, хотя на первых видео, которые уже успели поступить с орбиты, как будто видны движения вещества вверх из эпицентра взрыва», — отметили астрономы.

Они не исключили вероятность того, что часть солнечного вещества ушла в межпланетное пространство. Несмотря на это, шансы задеть Землю с наблюдаемого угла очень небольшие, добавили ученые.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила россиян о магнитных бурях 9 и 10 декабря. Ученые добавили, что возникнут благоприятные условия для формирования полярных сияний.