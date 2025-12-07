Сильные магнитные бури накроют Землю в начале недели

Выброс плазмы от недавней вспышки на Солнце спровоцирует сильные магнитные бури. Их воздействие будет особенно ощутимо 9–10 декабря, предупредили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Магнитные бури уровня G2–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1», — отметили ученые.

Они добавили, что центр взрыва располагался точно на линии Солнце – Земля, поэтому удар по планете будет практически фронтальным. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить его воздействие, отсутствуют.

Судя по данным лаборатории, с 5 по 7 декабря геомагнитная обстановка наблюдалась преимущественно стабильная. Пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, также оно повлияет на создание благоприятных условий для формирования полярных сияний.

Ранее на Солнце зафиксировали две вспышки предпоследнего класса М. Также астрономы предупреждали о комплексе пятен на звезде, которые могут накопить энергию для супервзрыва.