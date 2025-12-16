Ученые запаниковали из-за приближения 3I/ATLAS к Земле

У космического объекта 3I/ATLAS, который называют инопланетным кораблем, наблюдается необычный для комет антихвост. Об этом сообщила газета Daily Star.

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб рассказал, что это явление нельзя объяснить оптической иллюзией. С помощью карты яркости изображения, построенной на основе вращательного градиента, астрономы зафиксировали ярко выраженный антихвост, направленный в сторону Солнца.

Леб напомнил, что ученые наблюдали явление на снимках телескопа «Хаббл» в июле и ноябре. Поэтому речь идет о такой реальной особенности 3I/ATLAS, как изменение направления во время перигелия в противоположную сторону. Есть риск столкновения объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от ожидаемого курса.

Однако для известных объектов такого типа такое поведение не характерно, поэтому астроном выразил обеспокоенность по этому феномену. В августе Ави Леб заявил, что комета 3I/ATLAS испускает собственный свет, который напоминает автомобильные фары.