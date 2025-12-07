Ученых удивила новая необычная деталь 3I/ATLAS

Космический объект 3I/ATLAS, который называют инопланетным кораблем, может иметь два хвоста. Об этом заявил ученый Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге.

«Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS, сделанного телескопом „Хаббл“ 30 ноября <…> показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с четким антихвостом, простирающимся более чем на 60 000 километров (в 10 раз больше радиуса Земли) в сторону Солнца», — пояснил ученый.

Еще одной особенностью антихвоста кометы, как отметил Леб, является изменение направления во время перигелия в противоположную сторону. Для известных объектов такого типа это не характерно. Феномен требует пояснения.

Накануне непредсказуемое поведение космического объекта 3I/ATLAS взволновало мир. США, Австралия, Япония и другие страны провели тайные учения по защите Земли.