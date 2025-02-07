Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

ТАСС: близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка, близкая к самому высокому классу Х. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Вспышку M7.6, продолжительность которой составила 35 минут, зарегистрировали 6 февраля в 14:04 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981.

Согласно данным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это второе по силе февральское событие.

«Самой крупной пока является вспышка уровня М8.8, зарегистрированная 3 февраля», — заявили ученые.

Вспышка случилась в самой крупной области на той стороне Солнца, что обращена к Земле. Поскольку центр взрыва находится в области максимального влияния на голубую планету, высока вероятность воздействия вспышки на Землю.

В конце января астрономы заметили на Солнце большую корональную дыру. Через нее в космическое пространство выходит горячий газ.