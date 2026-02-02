За сутки на Солнце зафиксировали 17 мощных вспышек класса М и выше

За сутки на Солнце зарегистрировали сразу 17 мощных вспышек. Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отнесли эти события к классу M и выше.

Специалисты пояснили, что большое число вспышек среднего и сильного уровня могло снимать накопившуюся энергию и тем самым сдерживать появление еще более интенсивных вспышек. По их оценке, такие явления могут начаться после перехода Солнца в режим накопления энергии.

«Как только Солнце перейдет из режима спама в режим накопления, начнутся взрывы X класса», — отметили в лаборатории.

Ученые выяснили, что за последнее десятилетие, начиная с 1 января 2015 года, был только один день с большим числом подобных событий: 29 декабря 2024 года. На втором месте оказалось 1 февраля 2026 года.

«Возможность влияния на Землю, как ожидается, „включится“ примерно через 24 часа», — резюмировали специалисты.

Ранее они зафиксировали формирование новой крупной активной области на Солнце, которая и привела к нынешним вспышкам. Именно они способны вызывать сильные магнитные бури на Земле.