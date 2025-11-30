Ученые зафиксировали аномальное падение яркости кометы 3I/ATLAS

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который также называют «инопланетным кораблем», стремительно теряет яркость по мере сближения с Землей, что озадачило ученых. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале .

Специалисты зафиксировали снижение яркости небесного тела более чем на треть за последние несколько дней. Показатель звездной величины ухудшился с 10,1 до 10,6, что означает падение яркости до 63% от первоначального значения.

«Довольно заметно, более чем на треть, уменьшилась за последние несколько дней яркость объекта 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли, несмотря на то, что небесное тело продолжает быстро сближаться с планетой», — отметили в лаборатории.

Несмотря на это, объект сохраняет четвертое место по яркости среди почти ста комет, доступных для наблюдения. Ученые предположили, что НАСА может направить к комете свои самые мощные телескопы. Речь идет об использовании Hubble и James Webb для исследования редкого гостя из межзвездного пространства.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что у 3I/ATLAS все еще наблюдается редкий пылевой антихвост.