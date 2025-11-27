Новая тайна «инопланетного корабля». В ИКИ РАН заметили редкое космическое явление

У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который также называют «инопланетным кораблем», все еще наблюдается редкий пылевой антихвост. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По мере удаления объекта от Солнца начинают поступать более качественные фотографии, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые детали.

«Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту», — отметили ученые.

По их словам, антихвосты бывают у обычного комет Это объясняется тем, что тонкий пылевой след становится хорошо виден, когда Земля проходит через плоскость орбиты небесного тела.

Ранее ученые сообщили, что комета 3I/ATLAS сблизится с Юпитером весной 2026 года.