Ученый Нахутин: глобальное потепление сильнее всего скажется на России

Глобальное потепление окажет значительное влияние на горные ледники и уровень воды в реках. Среди последствий — снижение урожайности сельскохозяйственных культур, которое наиболее остро ощутит именно Россия. Об этом заявил замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин в беседе с ИА НСН .

Ученый отметил, что некоторые сценарии предсказывают подъем уровня мирового океана к концу столетия.

«Глобальное потепление в нашей стране сказывается сильнее, чем в среднем по миру. Это характерно для высоких широт, интенсивность потепления выше», — заявил эксперт.

Нахутин предупредил о климатических изменениях, которые уже ощущаются, и смещении лесных зон. По его словам, такие прогнозы предназначены для подготовки к грядущим переменам.