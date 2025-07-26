Ученые забили тревогу из-за летящего к Земле астероида

CNN: астероид 2024 YR4 может столкнуться с искусственным спутниками Земли

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году, что приведет к повреждению спутников и аппаратов на земной орбите. Об этом со ссылкой на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк сообщил телеканал CNN .

Специалисты допустили, что столкновение высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы.

«Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — рассказал ведущий ученый команды Пол Вигерт.

По мнению ученых, в будущем идеи планетарной обороны должны включать не только околоземное, но также и окололунное пространство.

По расчетам специалистов, вероятность столкновения астероида с Луной в 2032 году составляет 4,3%.

Ранее астроном Юрий Медведев сообщил, что российские ученые разрабатывают способы защиты Земли от астероидной угрозы. Они создают проект глобальной системы мониторинга и раннего предупреждения «Млечный Путь».