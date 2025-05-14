Астроном Медведев: российские ученые разработали способ защиты Земли от астероидной угрозы

Человечеству угрожает новая волна астероидной опасности. Об этом сообщил доктор физико-математических наук, председатель секции «Небесная механика» Научного совета РАН, заведующим лабораторией малых тел Солнечной системы Института прикладной астрономии РАН Юрий Медведев в беседе с kp.ru .

Сегодня астрономы внимательно следят за перемещением многочисленных астероидов и комет, стремящихся приблизиться к Земле из глубин космического пространства. Особенное внимание привлек астероид Оумуамуа, пролетевший мимо нашей планеты в 2017 году. Хотя первоначально считалось, что объект имеет искусственное происхождение, Медведев уверен, что форма объекта объясняется естественной эрозией космической среды.

Особенно встревожили ученых недавние данные о траектории крупного астероида 2024YR4. Первоначально вероятность его столкновения с Землей оценивалась довольно высоко, однако с ростом количества наблюдений она резко сократилась до нуля. Именно точность последующих измерений орбиты играет ключевую роль в оценке риска катастрофических последствий.

Чтобы обезопасить Землю от потенциальных ударов, российские специалисты работают над проектом глобальной системы мониторинга и раннего предупреждения — «Млечный Путь». Эта система позволит своевременно обнаружить опасные астероиды и подготовиться к предотвращению потенциальной катастрофы. Точное понимание движения малых планет обеспечит больше возможностей для защиты человечества, подчеркнул профессор.