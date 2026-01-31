Ученые выяснили, что занятия искусством способны изменять состав крови

Специалисты обнаружили, что творчество оказывает положительное влияние на здоровье человека. Исследования показали: занятия искусством способны изменять состав крови, что благоприятно сказывается на здоровье и продолжительности жизни, написал ProPerm.ru .

В ходе научной работы эксперты проанализировали образцы крови приблизительно шести тысяч человек. Учитывались различные увлечения добровольцев — от вокальных занятий и танцев до рукоделия и посещений театра, добавил сайт sibdepo.ru.

Результаты удивили: у людей, активно участвующих в творческой жизни, был обнаружен особый «молекулярный профиль». У них отмечались значительные изменения уровня 18 белков, которые связаны с иммунной системой и обменом веществ. Эти сдвиги соответствовали пониженному риску развития серьезных заболеваний.

Участники, регулярно занимавшиеся творчеством, реже сталкивались с диабетом, сердечной недостаточностью и депрессией. Ученые поясняют это тем, что творческая активность помогает организму естественным образом регулировать воспалительные процессы.