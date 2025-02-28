Ученые выяснили, что представители гуннской элиты могли быть потомками хунну

Гунны известны в истории благодаря своему лидеру Аттиле, который в V веке возглавлял могущественную империю. Особое внимание уделялось 35 новым геномам, извлеченным из археологических находок IV–VI веков. Результаты исследования ученых показали, что приход гуннов в Карпаты не привел к значительному изменению состава населения с азиатскими корнями. Об этом написал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences .

Однако была идентифицирована небольшая, но четко выделяемая группа людей, захороненная по восточным традициям, чья генетика указывала на восточноазиатское происхождение. Дальнейший анализ общих участков ДНК (IBD) выявил неожиданную связь: несколько представителей гуннского периода в Европе оказались генетически связаны с элитой поздней империи хунну, написал сайт sibdepo.ru.

Один из исследователей Института эволюционной антропологии Макса Планка Гвидо Альберто Гнекки-Русконе отметил удивительное открытие. Он рассказал, что лишь малая часть европейцев гуннского периода демонстрирует генетическую связь с представителями элиты хунну. Эта связь включает человека, захороненного в самой крупной террасной гробнице, когда-либо найденной в контексте хунну. Выявленная связь между гуннами и хунну указывает на то, что отдельные представители гуннской элиты действительно могли быть потомками высокопоставленных хунну из монгольских степей.