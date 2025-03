Ученые выяснили, что представители гуннской элиты могли быть потомками хунну

Гунны известны в истории благодаря своему лидеру Аттиле, который в V веке возглавлял могущественную империю. Особое внимание уделялось 35 новым геномам, извлеченным из археологических находок IV–VI веков. Результаты исследования ученых показали, что приход гуннов в Карпаты не привел к значительному изменению состава населения с азиатскими корнями. Об этом написал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.