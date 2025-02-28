Ученые выяснили, что представители гуннской элиты могли быть потомками хунну
Гунны известны в истории благодаря своему лидеру Аттиле, который в V веке возглавлял могущественную империю. Особое внимание уделялось 35 новым геномам, извлеченным из археологических находок IV–VI веков. Результаты исследования ученых показали, что приход гуннов в Карпаты не привел к значительному изменению состава населения с азиатскими корнями. Об этом написал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Однако была идентифицирована небольшая, но четко выделяемая группа людей, захороненная по восточным традициям, чья генетика указывала на восточноазиатское происхождение. Дальнейший анализ общих участков ДНК (IBD) выявил неожиданную связь: несколько представителей гуннского периода в Европе оказались генетически связаны с элитой поздней империи хунну, написал сайт sibdepo.ru.
Один из исследователей Института эволюционной антропологии Макса Планка Гвидо Альберто Гнекки-Русконе отметил удивительное открытие. Он рассказал, что лишь малая часть европейцев гуннского периода демонстрирует генетическую связь с представителями элиты хунну. Эта связь включает человека, захороненного в самой крупной террасной гробнице, когда-либо найденной в контексте хунну. Выявленная связь между гуннами и хунну указывает на то, что отдельные представители гуннской элиты действительно могли быть потомками высокопоставленных хунну из монгольских степей.