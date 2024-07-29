Ученые впервые запечатлели на видео столкновение судна с гигантской акулой

У берегов Ирландии впервые сняли столкновение гигантской акулы с судном

Фото: Unsplash

Исследователи сняли у берегов Ирландии, предположительно, первое в истории видео, на котором гигантская акула сталкивается с судном. Об этом рассказали представители университета штата Орегон.

«Это первое прямое свидетельство столкновения корабля с представителем морской мегафауны», — рассказал исследователь акул Тейлор Чаппл.

По его словам, животное кормилось у поверхности воды и после удара сразу ушло на глубину, изменив свое поведение. Он заявил, что видео показало всю угрозу таких столкновений, и призвал принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Исследователи не знают, сумела ли акула — самка длиной около семи метров — восстановиться после происшествия.

В июне американский спасатель и актер Тамайо Перри, исполнивший роль в одной из частей «Пиратов Карибского моря», погиб после нападения акулы у берегов Гавайев.

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