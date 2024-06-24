Акула растерзала звезду «Пиратов Карибского моря»

Спасатель и актер Тамайо Перри, исполнивший роль в четвертой части «Пиратов Карибского моря», скончался после нападения акулы. Несчастный случай произошел рядом с островом Оаху на Гавайях, сообщил Sky News .

По данным издания, 49-летний актер умер на месте. Журналисты уточнили, что хищница откусила ногу и руку Перри. Тело артиста прибило к берегу, где его нашли серферы.

Очевидцы сразу же обратились к представителям экстренных служб. Прибывшие на место медики констатировали смерть актера.

Sky News отметил, что сотрудники по безопасности океана предупреждали, что в том районе встречаются хищники.

Перри на протяжении восьми лет работал спасателем. Он также принимал участие в съемках фильмов и сериалов. На его счету такие проекты, как «Ангелы Чарли: Полный дроссель» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах».