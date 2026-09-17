Британцев, мейн-кунов и персов назвали самыми популярными породами кошек в мире

Определены пять самых популярных пород кошек, которые составляют около семидесяти процентов всех зарегистрированных породистых кошек в мире. В числе фаворитов — британцы, мейн-куны, персы, рэгдоллы и бенгалы, пишет Infox.ru .

Британская кошка отличается независимым нравом, что делает ее прекрасным выбором для занятых людей, однако из-за склонности к набору веса владельцам необходимо строго контролировать рацион и размер порций питомца.

Мейн-кун — это крупная порода, требующая значительных ресурсов и внимания. Несмотря на сильную привязанность к хозяину, такому животному нужно много корма и пространства для движения. Перед покупкой крайне важно запросить у заводчика результаты генетических тестов родителей на гипертрофическую кардиомиопатию из-за риска наследственных проблем с сердцем.

Персидская кошка представляет собой спокойное и малоподвижное животное, которое подойдет тем, кто ищет декоративного и тихого компаньона. При этом длинная шерсть требует ежедневного вычесывания, а специфическое строение морды часто провоцирует проблемы со здоровьем глаз.