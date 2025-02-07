Академик РАН Хохлов: опасения о вреде микропластика не имеют научных оснований

Вопрос воздействия микропластика на окружающую среду и живые организмы стал одной из наиболее обсуждаемых тем в экологической повестке. Однако опасения, связанные с этими частицами, не имеют достаточных научных обоснований, заявил заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ имени Ломоносова, академик РАН Алексей Хохлов в интервью RT .

По его словам, микропластик — это частицы полимерных материалов размером менее пяти миллиметров, которые могут разлагаться на еще более мелкие фрагменты. Полимерная промышленность начала активно развиваться с 1950-х годов, а сегодня ежегодный объем производства пластмасс составляет около 400 миллионов тонн. При этом в окружающую среду попадают частицы самых разных материалов, включая древесину и бетон, количество которых значительно превышает объем производимого пластика.

Ученый также заявил, что все материалы со временем разрушаются до мельчайших частиц, которые могут попадать в организм. Но любая частица, попавшая в биологическую среду, покрывается оболочкой из белков и бактериальных фрагментов, поэтому она не может навредить, передает сайт «Аргументы и факты».

Лабораторные исследования, в которых говорится о вреде микропластика, проводятся при концентрациях, многократно превышающих реальные показатели в окружающей среде, подчеркнул Хохлов.