Ученые в США создали ИИ для моделирования активности мозга | 360°

Наука 11 мая 2024, 19:18 Ученые в США создали ИИ для моделирования активности мозга ICLR: ИИ поможет понять, как активность мозга связана с болезнями Unsplash

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Ученые из Бейлорского медицинского колледжа и Йельского университета создали основную модель мозговой активности с помощью генеративного искусственного интеллекта. Исследование представили на конференции ICLR 2024.

Модель разработали для выявления связи между мозговой активностью, человеческим поведением и болезнями мозга.

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«Активность мозга связана с поведением человека и многими заболеваниями, такими как судороги или болезнь Паркинсона», — рассказал соавтор исследования доктор Чади Абдалла.

Исследователи использовали 80 тысяч сканирований от 40 тысяч субъектов для обучения модели и создания BrainLM. Это позволило использовать BrainLM для настройки конкретных задач.

В ходе исследования выяснилось, что BrainLM лучше предсказала тяжесть депрессии, тревожности и ПТСР, чем другие модели машинного обучения. Теперь ученые планируют применять эту модель для выявления заболеваний, связанных с мозгом.

Компания OpenAI создала чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом. Он показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 150 человек, участвовавших в испытаниях.